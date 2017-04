Hissen la bandera republicana a la plaça Miquel Murlà a Sant Feliu

La bandera republicana oneja des del dijous al vespre, a una nova ubicació: la plaça Miquel Murlà de Sant Feliu de Guíxols, just davant del monument a les víctimes de la Guerra Civil i de la repressió. L'encarregada d'hissar-la va ser Laura Muñoz, una besneta de l'alcalde republicà Francesc Campà, que fou executat a Girona el març de 1939 després d'un judici sumaríssim.



Aquest acte es va produir en compliment d'una moció presentada pel regidor de Guíxols des del Carrer-Entesa, Jordi Lloveras, que va ser aprovada per unanimitat pels grups polítics presents al consistori, que també van ser presents a la cerimònia. Durant l'acte, l'alcalde, Carles Motas, va recordar la necessitat de defensar els valors de la república i, per damunt de tot, la democràcia i la llibertat. Després, un grup d'afiliats i amics de GdC van dipositar una composició floral amb els colors de la república al peu del monument.