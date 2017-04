L'Ajuntament de Sant Feliu acorda posar pisos socials en un dels hotels dels Anlló

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vol crear habitatges socials a l'antic hotel Mediterráneo, un dels edificis que formen part de l'herència dels germans Joan i Francisco Anlló. Aquest nou projecte va ser presentat dijous passat a la localitat baixempordanesa, per l'alcalde, Carles Motas (TSF). «En total serien entre 8 i 10 pisos» va precisar el batlle. Aquest hotel, ubicat al carrer Penitència 12, està taxat en 477.000 euros i va quedar desert en la darrera subhasta realitzada, al maig del 2014.



Per això, l'Ajuntament ganxó i la Generalitat van acordar recentment que aquest edifici havia d'esdevenir habitatge per a persones en situació d'emergència, i també en modalitat de lloguer social, essent cedit gratuïtament, per la Junta Distribuïdora d'Herències (JDH).



Per poder tirar endavant aquesta proposta, primer cal que la Fundació Guíxols Surís rebi la cessió directa d'aquest immoble per part de la JDH, i destini part dels recursos que li toquen del repartiment de l'herència, en la rehabilitació de l'edifici. Després, s'encarregarà un projecte integral per la seva transformació, adequant-se a la normativa, ja que es troba en volum disconforme d'edificació. Per la seva banda, l'Ajuntament guixolenc es compromet, a fer una modificació puntual del Planejament urbanístic per tal de qualificar l'hotel Mediterráneo com a habitatge de protecció oficial, i traslladar la qualificació hotelera a un altre del mateix llegat: l'antic hotel Regente -ubicat al carrer de la Creu 27- que fins ara estava qualificat com a residencial de protecció oficial.



Recentment, Motas va acordar també amb la Generalitat un full de ruta i un calendari àgil per acabar de liquidar l'herència dels germans Anlló. Entre altres acords, està prevista la posada a subhasta de l'hotel Panorama, el segon trimestre d'aquest 2017 i la constitució de la Junta Distribuïdora d'Herències.