Una agència posa a la venda 48 apartaments de luxe encara sense construir a la Pineda d´en Gori

Una immobiliària ha posat a la venda 48 apartaments a la Pineda d'en Gori de Palamós, un paratge natural del Baix Empordà. La realitat és que els habitatges, que es venen a partir de 305.000 euros, encara no estan construïts però l'empresa ho ven com "una oportunitat única" i, de fet, ofereix visites als interessats. Un grup de veïns contraris al projecte s'han mobilitzat per intentar evitar que s'hi construeixi l'edifici.

De moment ja han fet algunes accions com recollir signatures. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palamós recorda que el projecte d'edificació s'adequa al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que es va modificar el 2008. En aquell moment es va arribar a un acord amb el propietari a qui se li va permetre edificar només a la part superior, la més pròxima a Sant Esteve de la Fosca, on ja hi ha altres edificis.

La mobilització dels veïns contraris però, ve de lluny. Fins i tot van arribar enviar una carta a qui va ser ministre de Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, el 2013, on demanaven la suspensió automàtica de l'acord d'urbanització d'aquesta zona. Entre els motius al·legaven un perill per les persones en cas d'incendi forestal i denunciaven que la construcció afectaria una zona declarada bé cultural d'interès nacional.

Una part de la pineda passa a ser terreny municipal

Des del consistori han volgut deixar clar que la zona que s'edificarà és la més allunyada de la costa, per tant la que toca amb els edificis que ja fa anys que estan construïts. L'ajuntament també recorda que, amb la modificació del POUM el 2008, es va aconseguir que la part costanera de la Pineda d'en Gori, per on transcórrer el camí de ronda, passés a ser terreny municipal.