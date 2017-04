Els Clicks assalten per primer cop el Museu de la Pesca de Palamós

EXPOSICIÓ TEMPORAL. El Museu de la Pesca de Palamós ha apostat aquesta primavera, per una mostra realitzada amb Clicks de Playmobil. Per primera vegada, visitants de totes les edats poden contemplar en aquest espai quatre diorames protagonitzats per aquests populars personatges que tenen com a nexe la temàtica marítima. L'exposició, que és gratuïta i està oberta des del 10 d'abril, es podrà veure fins al 19 de maig

Pirates, criatures marines, expedicions científiques o el vaixell més gran d'Europa han assaltat, aquests dies, el Museu de la Pesca de Palamós. Això sí, en petit format i a través d'una de les joguines més populars del mercat: el Click de Playmobil.

Per primera vegada, aquest museu palamosí ha dedicat una de les seves mostres temporals a aquests coneguts personatges, capaços d'unir en una mateixa sala, persones de diferents generacions. «Amb les exposicions temporals busquem poder arribar a públics diferents i enguany, amb els Clicks, ens interessava atraure a les famílies», explica la tècnica del museu, Glòria Ñaco. «És una picada d'ullet a aquelles persones que potser no s'aproparien de manera natural al museu i al món de la pesca», afegeix.

Sota el títol «Va de Mar», l'exposició inclou quatre diorames de grans dimensions dedicats a la temàtica marítima. Concretament s'hi pot veure: el regne submarí de Neptú amb sirenes i altres criatures mitològiques; la recreació d'un port d'època amb els seus vilatans i mariners; una estació científica i la vida dels esquimals a la gèlida Groenlàndia; o una batalla entre pirates per conquistar el vaixell de Playmobil més gran d'Europa. «Per muntar-ho ens vam posar en contacte amb l'associació ClickFactory Fest, que són particulars aficionats al maquetisme i al col·leccionisme de Clicks», detalla Ñaco. Segons la tècnica del museu, els van demanar quatre diorames que s'adaptessin a la sala d'exposicions –de 100 metres quadrats– i preparats perquè els més menuts puguin observar cada detall. «Vam inaugurar la mostra el dia 10 d'abril i de moment, estem tenint moltíssims visitants. No ho esperàvem i estem molt contents», subratlla Ñaco.

Tot i que no hi ha previstes activitats paral·leles relacionades amb la mostra, l'èxit que està assolint la mostra és tan gran, que els responsables del Museu de la Pesca ja s'estan plantejant fer alguna cosa «més permanent».

L'exposició «Va de Mar» es podrà veure fins al 19 de maig, de manera totalment gratuïta, de dimarts a divendres de deu del matí a una del migdia i de tres a set de la tarda. Els dissabtes, diumenges i festius, l'horari és de deu del matí a dues del migdia i de quatre a set de la tarda. El dia 18 de maig també obrirà, ja que se celebra el Dia Internacional dels Museus.