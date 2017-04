Gómez repta el PSC a dir la «veritat» sobre la ruptura del govern a Palafrugell

Tot i que ja fa més de dues setmanes que el PDeCAT va abandonar el govern que formava amb el PSC a Palafrugell, l'enfrontament no sembla encara resolt. Aquesta setmana, el portaveu dels exconvergents, Albert Gómez, va demanar a l'alcalde, Juli Fernández que «digui la veritat» en relació amb el seu «suposat transfuguisme» que el feia «prou vàlid èticament per ser primer tinent d'alcalde, però no per ser alcalde» l'últim any de mandat, tal com estava acordat. Cal recordar que Gómez va signar el pacte de govern com a representant d'Unió, formació que va abandonar uns mesos més tard, després de consumar-se el trencament del partit i de la federació amb CDC.



«La raó de tota aquesta maniobra política no és altra que tornar-se a presentar -Fernández- de candidat a les municipals del 2019. Qui tantes vegades havia pregonat que només es presentaria per ser alcalde dos mandats, ara, quan pràcticament li quedava un any, ha canviat d'opinió» va criticar la formació exconvergent a través d'un comunicat.



En aquest sentit el PDeCAT va destacar que si l'objectiu de l'alcalde «era millorar el govern» podria haver començat per àrees com serveis o per la recollida d'escombraries que apleguen la majoria de les crítiques» per part de la ciutadania. «El transfuguisme del Sr. Gómez, la inoperància de l'Àrea de Cultura, la necessitat de rellançar l'IPEP, etc., són excuses de mal pagador per posar-nos davant la tessitura de sortir del govern per dignitat» van puntualitzar en el document.



Finalment, els exconvergents van lamentar que Fernández digués que una de les raons per les quals Gómez no podia assumir l'alcaldia és que és diputat provincial «oblidant-se que, en tot cas, la dedicació de l'alcalde també es veu afectada pel mateix motiu ja que ell també ho és i, a més a més, com a portaveu del seu grup, el PSC» afegia el comunicat.