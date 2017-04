La Bisbal lluita contra noves ocupacions d´habitatges

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha posat en marxa un pla de seguretat per intentar evitar més ocupacions d'habitatges a la ciutat. Es tracta d'una iniciativa conjunta de Policia Local, Mossos d'Esquadra i veïns de finques afectades per poder detectar l'entrada il·legal de seguida que sigui possible, ha informat l'Ajuntament.

L'objectiu, ha explicat el consistori, és actuar durant les primeres 24 hores des que s'ocupa un habitatge. D'aquesta manera, la policia pot intervenir abans que hagi de fer-ho el jutge, cosa que provoca que el procés per fer fora els inquilins s'allargui o es bloquegi.

Cal tenir present que aquest pla respon a les la detecció de nous casos d'ocupacions en domicilis particulars, una problemàtica que ja havia entrat en pràctiques de tipus mafiós, ha precisat l'Ajuntament

D'altra banda, el consistori ha iniciat un procés, en coordinació amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Empordà, per regularitzar la situació d'aquelles famílies amb necessitats que han ocupat un pis d'una entitat bancària cedit a la Generalitat. L'Ajuntament té confirmades una quarantena d'ocupacions, però creu que podrien ser més de seixanta.