L´Estat exigeix ara un espai per a detinguts perquè Palamós sigui frontera Schengen

Més de dos anys després que l'aleshores ministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz anunciés el «compromís polític» del Govern de Madrid per declarar el port de Palamós frontera exterior de Schengen, aquesta encara no s'ha produït.

El 9 de març de 2015, Fernández Díaz va visitar el port baixempordanès i va apuntar que la decisió seria imminent –la previsió que va manifestar aleshores és que abans de l'estiu d'aquell 2015 ja es podria fer la declaració–.

L'adeqüació de les instal·lacions de l'estació marítima a les exigències de ser una frontera exterior Schengen, però, va retardar la possibilitat de declaració fins el 2016. No obstant això, avui encara està pendent. A més, el Govern central exigeix més requisits, segons ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat, del qual depèn l'organisme de Ports.

Fonts del Departament han exposat que l'Estat va reclamar a la Generalitat aquest passat mes de febrer noves adequacions, principalment: condicionar una zona com a espai per a detingunts, on es diferenciï espais per a dones, homes i menors d'edat; i adequar i dividir dos espais dels vestuaris assigants a la Policia Nacional.

Davant d'aquesta nova exigència, la Zona Portuària Nord de Ports ha encarregat la redacció d'un projecte extern per executar els treballs durant aquest 2017, cosa que previsiblement demorarà encara més la possibilitat de declarar el port de Palamós com a frontera exterior Schengen.

Fa anys que administracions i empresaris reclamen la declaració del port de Palamós com a frontera exterior Schengen perquè seria un element potenciador del turisme de creuers, és a dir, ampliaria les possibilitats turístiques i comercials palamosines: es convertiria en una porta d'entrada a la Costa Brava i als països de l'espai Schengen per als ciutadans d'altres nacionalitats, i li donaria una major projecció internacional. No obstant això, la satisfacció que les paraules del ministre van produir aquell 2015 encara no ha estat completa.



Obres d'ampliació

El febrer de 2016, Ports de la Generalitat va iniciar les obres d'ampliació de l'estació marítima perquè tingués la superfície suficient per separar els controls policials segons la procedència dels passatgers (separar els ciutadans de l'espai Schengen dels de fora), així com satisfer les necessitats dels cossos policials que hi han d'operar. A més, ha detallat Territori i Sostenibilitat, el port té des del juliol de 2004 una pla de protecció d'instal·lació portuària i ,des de l'abril del 2013, un pla de protecció del port.

Els darrers anys, han afegit les fonts, el port també ha incorporat progressivament les mesures de seguretat seguint la normativa vigent i els requeriments dels cossos policials: el 2008, un punt de control a l'entrada del moll comercial per limitar l'accés des de l'exterior; el 2012, una porta al final del vial de vehicles per limitar el pas a l'esplanada sobre el moll, creant una àrea intermèdia de seguretat destinada a usuaris del port i a la inspecció d'externs; la instal·lació de diferents tancaments per impedir l'accés a l'àrea restringida (anys 2013 i 2015); l'ampliació i ampliació del sistema de videovigilància (2015) i la incorporació al tancat d'un sistema electrònic de detecció d'intrusos per infrarojos (2016).

La senadora d'ERC Elisenda Pérez està a sobre d'aquest tema i s'ha queixat de la «desesperació que produeix la falta de celeritat de l'Estat» en aquest assumpte. Pérez lamenta que, malgrat les seves preguntes, les respostes que rep són generalistes.

Ara, ha plantejat al Ministeri de l'Interior quan s'aprovarà el Pla de protecció del port de Palamós, que d'acord amb la informació que té és el tràmit pendent que queda abans que els ministeris involucrats en la declaració (Assumptes Exteriors, Hisenda i Administracions Públiques, i Interior) facin la proposta conjunta perquè sigui frontera exterior Schengen. La senadora republicana ha criticat que el Govern de Madrid no respon les seves peticions d'informació i li recorda que el que ha de fer és mirar-se la documentació i aprovar la declaració.

En tot cas, la demora de Palamós com a frontera Schengen seguirà ja que, com ha concretat Territori i Sostenilitat, el llarg d'aquest any ha d'executar les noves exigències de Madrid.