Crema un tendal i objectes d'un pati interior de la Bisbal

Un tendal cremat i diversos objectes afectats per les flames. Aquest és el resultat d'un incendi que ha afectat de matinada el pati interior d'un pis de la Bisbal d'Empordà.

Els Bombers han rebut l'avís quan faltaven cinc minuts per les quatre de la matinada que hi havia un incendi a l'avinguda Sant Francesc, en un entresol del número 1.

Ràpidament s'hi han desplaçat amb tres dotacions, que han treballat a lloc prop d'una hora. Quan hi han arribat els efectius dels Bombers, el SEM i la Policia Local s'han trobat que hi havia dues persones a dins l'immoble però que no han resultat ferides.

Al pati interior ha cremat un tendal de fibra així com diversos objectes que hi havia emmagatzemats a lloc.