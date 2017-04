Acusen d'homicidi una doctora de l'hospital de Palamós per errar el diagnòstic d'un pacient que va morir

La família d'un pacient que va morir sol·licita tres anys de presó i cinc d'inhabilitació per a la doctora de l'Hospital de Palamós Josefina G., a qui culpen d'un homicidi imprudent per no haver diagnosticat a temps una dissecció aguda d'aorta que li va acabar causant la mort.

Per a la doctora, que s'asseurà al banc dels acusats dels jutjats de Girona a final de setmana, el fiscal sol·licita una multa de 720 euros pel que qualifica d'una falta i demana que indemnitzi els familiars del difunt amb 45.000 euros.

Es dóna el cas que la doctora en qüestió ja va ser jutjada i absolta per la mort d'un germà de la víctima, Torcuato Hernández Saavedra, que va morir de la mateixa patologia també per un error de diagnòstic en no detectar-li l'anomalia cardíaca que li va causar la mort.

Segons l'acusació, els fets es remunten a les 22.00 hores del 6 de juny del 2011, quan Dolores Hernández va acompanyar el seu germà Manuel al Centre d'Atenció Primària (CAP) de Palafrugell amb forts dolors toràcics.

Després d'examinar-lo, el facultatiu del CAP el va derivar a l'Hospital de Palamós perquè li fessin les proves necessàries.

A l'Hospital va ser atès per la doctora Josefina G., que li va diagnosticar una epigastralgia i li va donar l'alta receptant-li un analgèsic i recomanant-li una dieta.

Llavors la germana del difunt va reconèixer la doctora com la que va errar el diagnòstic amb l'altre germà, li va recordar els antecedents cardíacs de la seva família i li va insistir que li fessin més proves, ja que el malalt, que patia una disminució, tenia dificultats per explicar els símptomes que patia, però eren els mateixos que el seu germà difunt.

Segons l'escrit d'acusació, a pesar que Dolores Hernández va preguntar expressament si descartava un aneurisma, la doctora va mantenir que només es tractava d'un problema de digestió després de fer-li una analítica, un electro i una radiografia d'abdomen, que "no van evidenciar cap raó per als símptomes que presentava el pacient".

Dos dies després va haver de tornar a l'Hospital per la persistència dels símptomes, però en aquella ocasió la doctora que els va atendre el va reconèixer com a familiar de l'altre pacient difunt.

L'altra doctora li va fer una anamnesi completa i proves diagnòstiques que van mostrar una dissecció aòrtica tipus A, motiu pel qual va ser traslladat a Can Ruti, on va ser intervingut d'urgència i on va morir 42 dies després de resultes de la dissecció aòrtica.

La família considera que la tardança en diagnòstic per culpa de la doctora Josefina G. va ser el desencadenant de la mort i per això l'acusació li atribueix un delicte d'homicidi imprudent en el marc de la mala praxi professional.

A part de la presó i la inhabilitació, demanen que indemnitzin la família del difunt amb 110.000 euros.