El Cicle Gaudí arriba a la Bisbal

La Bisbal d'Empordà estrena aquest abril una proposta cultural: el Cicle Gaudí. El circuit de cinema català nascut el passat 2016, farà parada cada mes al Teatre Mundial de la Bisbal. El primer assalt serà aquest dissabte a les vuit del vespre amb Espanya en dues trinxeres: la Guerra Civil en color.

El documental, dirigit per Francesc Escribano i Luis Carrizo, explica l'esdeveniment des de la distància històrica i com mai s'havia fet fins ara: en color. Una experiència audiovisual pionera que ha permès la digitalització i acolorit dels arxius per obtenir un material únic i aportar una nova visió? a una de les èpoques més obscures de la història contemporània d'Espanya.

D'ara endavant, el municipi acollirà el més destacat del cinema català. Un comitè format per distribuïdors i exhibidors selecciona els títols de la producció catalana de l'any que voltaran per les diverses localitats.

Són pel·lícules de qualitat, d'estrena molt recent i d'ampli abast de públic. Els propers mesos el Teatre Mundial de la Bisbal projectarà films com A Monster Calls (el 13 de maig) i Incerta Glòria (el 17 de juny). El preu de l'entrada és de 4,50euros, però s'oferirà entrada reduïda a 3 euros amb el Carnet Jove.