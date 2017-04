La CUP organitza una xerrada informativa sobre el polígon que es projecta al paratge de la Pietat

La Candidatura d´Unitat Popular de Sant Joan-Palamós organitza una xerrada informativa sobre la construcció d´un polígon industrial a l´entrada de la Vall de Bell-lloc, al paratge de la Pietat, que vol impulsar l´Ajuntament de Palamós. L´acte tindrà lloc a la Biblioteca municipal de Palamós demà a les nou del vespre. Comptarà amb la presència d´una persona de la CUP local i una altra del món ecologista. Tothom podrà plantejar els dubtes que tingui sobre la planificació d´aquest nou polígon, que es va paralitzar per una sentència judicial.

L'assemblea local de la CUP ha retret a l´alcalde i a l´Agrupació Palamosina d´Empresaris Industrails que no hi participin, i creu que «així no donen la cara i eviten haver d'explicar públicament el seu posicionament basat en motius merament econòmics».

Joan Bohigas, regidor de la CUP Sant Joan-Palamós afirma que «per nosaltres la informació i la transparència són primordials, per això organitzem actes informatius com aquest, imprescindibles encara més veient l´opacitat i la complicitat que mostren el govern municipal d´ERC amb Convergència i l´Agrupació Palamosina d´Empresaris Industrials».

Aquesta xerrada és un dels actes que realitza la CUP juntament amb les xerrades informatives de cada primer dilluns de mes al Mas Guàrdies i el bustiatge de l'Eina (butlletí informatiu de la CUP) que està centrat en el tema de les conseqüències de la construcció d'aquest polígon que ja «neix malalt», segons la formació anticapitalista.