La família assegura que la doctora de Palamós denunciada no va valorar els antecedents

La doctora de l'hospital de Palamós denunciada per la família d'un pacient que va morir s'ha assegut aquest dijous al banc dels acusats. La primera sessió del judici, que s'ha celebrat al jutjat penal número 2 de Girona, ha començat amb la declaració de la germana de l'home que va acabar morint per una dissecció aòrtica. La dona ha explicat que el 26 de juny del 2011 va anar a l'hospital de Palamós, on es trobava el seu germà (que l'havien derivat des del CAP de Palafrugell).

A l'hospital, al box d'urgències on l'estaven atenent, la germana va coincidir amb la doctora denunciada. La dona ha assegurat aquest dijous que la metgessa va reconèixer-la tot i que no hi va haver cap comentari entre elles; anteriorment, la família havia portat la mateixa doctora als tribunals –que va quedar absolta– per la mort d'un altre germà (que també va patir una anomalia cardíaca).

Per això, la dona ha afegit que aleshores va demanar a la metgessa si descartava que el seu germà tingués aneurisma (la patologia que havia patit l'altre germà). Segons ella, la doctora va manifestar que els dolors que tenia l'home eren fruit d'una indigestió i no va entrar a valorar els antecedents familiars. Al cap de dos dies, el 28 de juny, el germà va tornar a l'hospital de Palamós (després d'unes visites prèvies al CAP).

Llavors, una altra doctora d'urgències va fer una ecografia a l'home i després un TAC. Finalment, va diagnosticar una dissecció aòrtica i l'home va ser traslladat en helicòpter a l'hospital Germans Trias. En aquest punt, la germana ha remarcat que un doctor directiu de l'hospital de Palamós va admetre que no entenia «com havia pogut passar» aquest error en el diagnòstic i va considerar que la metgessa acusada «hauria hagut de delegar» el pacient.

La dona ha exposat que aquest directiu del centre sanitari de Palamós es va interessar per l'estat del seu germà mentre estava ingressat a l'hospital Germans Trias.



«Una diferència notable» en els símptomes

En el judici d'aquest dijous al jutjat penal de Girona també ha declarat la doctora que va atendre el 28 de juny, a l'hospital de Palamós, el pacient que va acabar morint. La metgessa ha explicat que dos minuts després de fer una primera exploració ja va pensar que s'havia de practicar un TAC a l'home. Així, ha negat que prengués aquesta decisió una vegada havia parlat amb la germana del pacient, qui va alertar –com havia fet dos dies abans amb la doctora acusada– que un altre germà havia mort d'una dissecció aòrtica.

La doctora ha defensat que el 28 de juny «hi havia una diferència notable» en els símptomes del pacient, ja que en dos dies presentava «uns dolors relativament nous». «Hi havia un augment dels glòbuls blancs. No es tractava d'uns nivells d'anèmia, però s'havia produït un ascens significatiu», ha valorat la metgessa.

Al final de la sessió d'aquest dijous han intervingut els pèrits de l'acusació particular i de la defensa. L'expert de l'acusació ha subratllat que els antecedents familiars del pacient «convidaven» a fer un TAC en la primera visita del 26 de juny a l'hospital. També ha apuntat que el retard en el diagnòstic va suposar que augmentés el risc de mortalitat. En canvi, l'expert de la defensa ha considerat que l'evolució del pacient depenia de la capacitat de resistència de la seva artèria.

La segona sessió del judici es farà divendres de la setmana vinent, amb les declaracions de la metgessa acusada i els forenses. L'acusació particular, exercida per la família del pacient i representada per l'advocada Mònica Tarradellas, demana per a la doctora una condemna de tres anys de presó i una inhabilitació de cinc anys per un delicte d'homicidi imprudent per negligència mèdica, per no haver diagnosticat a temps la dissecció aòrtica. Com a responsabilitat civil, reclama 110.000 euros.

Pel que fa a la fiscalia, sol·licita una multa de 720 euros per una falta d'homicidi imprudent i una indemnització d'uns 45.000 euros. Mentrestant, la defensa demana l'absolució de la metgessa.