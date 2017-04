La família assegura que la doctora de Palamós denunciada no va valorar els antecedents

La doctora de l'hospital de Palamós denunciada per la família d'un pacient que va morir s'ha assegut aquest dijous al banc dels acusats. La primera sessió del judici, que s'ha celebrat al jutjat penal número 2 de Girona, ha començat amb la declaració de la germana de l'home que va morir per una dissecció aòrtica. La dona ha explicat que el 26 de juny del 2011 va anar a l'hospital de Palamós, on es trobava el seu germà (que l'havien derivat des del CAP de Palafrugell).

A l'hospital, al box d'urgències on l'estaven atenent, la germana va coincidir amb la doctora denunciada. La dona ha assegurat aquest dijous que la metgessa va reconèixer-la tot i que no hi va haver cap comentari entre elles; anteriorment, la família havia portat la mateixa doctora als tribunals per la mort d'un altre germà (que també va patir una anomalia cardíaca).

Per això, la dona ha afegit que aleshores va demanar a la metgessa si descartava que el seu germà tingués aneurisma (la patologia que havia patit l'altre germà). Segons ella, la doctora va manifestar que el dolor que tenia l'home era fruit d'una indigestió i no va entrar a valorar els antecedents familiars. Al cap de dos dies, el 28 de juny, el germà va tornar a l'hospital de Palamós (després d'unes visites prèvies al CAP).

Llavors, una altra doctora d'urgències va fer una ecografia a l'home i després un TAC. Finalment, va diagnosticar una dissecció aòrtica i l'home va ser traslladat en helicòpter a l'hospital Germans Trias. En aquest punt, la germana ha remarcat que un doctor directiu de l'hospital de Palamós va admetre que no entenia «com havia pogut passar» aquesta situació i va considerar que la metgessa acusada «hauria hagut de delegar» el pacient.

La dona ha exposat que aquest directiu del centre sanitari de Palamós es va interessar per l'estat del seu germà mentre estava ingressat a l'hospital Germans Trias.