El Cercle Català d´Història busca l´antiga vila de Pals a Radio Liberty

El Cercle Català d'Història ha engegat una campanya d'estudi científic a Radio Liberty, a Pals, centrada inicialment en prospeccions geofísiques per delimitar i descriure l'àrea arqueològica amb georadar i geomagnetisme a fi d'esbrinar l'extensió i forma que té l'antiga vila dels pescadors i mariners de Pals descoberta per l'entitat l'any 2011 i localitzar, així, els vestigis del port.



Fins avui i en aquella zona, únicament la Torre Mora era coneguda pel públic, a més de les restes de les barraques adjacents a aquesta. Aquest espai actualment es troba habilitat com a zona de pícnic.



El CCH ha exposat que es pensava que la funció de la Torre Mora era la d'una torre de guaita destinada a l'albirament dels pirates. Però la campanya arqueològica realitzada el 2011 pel Cercle Català d'Història, l'Ajuntament de Pals i la Diputació de Girona, amb una actuació puntual al voltant de l'esmentada torre, va deixar al descobert noves estructures com per exemple un forn, una possible taverna documentada al segle XVIII i un mur de protecció que envoltava aquest indret humà, habitat pels pescadors i els mariners de Pals, la memòria dels quals havia quedat en l'oblit, sosté el Cercle.



El Cercle Català d'Història va posar en coneixement de l'àrea de Patrimoni de la Generalitat les darreres descobertes de les noves estructures i vestigis de les instal·lacions de Radio Liberty i, actualment i gràcies a aquest motiu, el jaciment ja es troba catalogat i protegit. Ara, en aquesta segona fase d'estudi, el CCH i l'empresa SOT Prospecció arqueològica, en col·laboració amb la Generalitat i el Parc Natural del Montgrí, es troben realitzant un estudi més profund que aportarà llum a aquesta vila marinera que havia quedat en l'oblit. La intenció de l'entitat és treballar per a la seva recuperació, estudi i valorització, i per posar-ho en coneixement i a disposició del públic.