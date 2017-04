L´«Àncora» de Sant Feliu torna avui a la venda de mans de la Cambra de Comerç

La publicació ganxona Àncora estarà present avui i demà en una parada a la rambla Vidal de Sant Feliu de Guíxols, on es podrà adquirir a més dels punts de venda habituals. D'aquesta manera, el diari s'afegeix a la gran festa del Llibre i la Rosa per Sant Jordi, per tal d'encetar la nova etapa a mans de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols.



De moment, el publicació sortirà en paper un cop al mes i, en pocs dies, ja es podrà començar a consultar en digital, que en aquests moments està en procés de proves. El preu del diari en paper és de 2 euros i per a aquesta edició especial s'ha fet un tiratge de 1.500 exemplars.



L' Àncora torna, doncs, quatre mesos després del seu tancament. Així, aquesta nova tirada de la revista serà el número 3.466 i arrenca a la portada amb el missatge: «Amics de l' Àncora, sense vosaltres no hauria estat possible», en clara referència a la seva recuperació, la qual ha estat impulsada per la Cambra de Comerç.