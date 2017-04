Ports exigeix a Madrid que «parli clar» dels requisits perquè Palamós sigui Schengen

El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, va exposar ahir a Palamós la necessitat que el Govern de Madrid «parli clar i posi sobre la taula tots els requisits» que demanen perquè el port de la localitat baixempordanesa esdevingui frontera exterior de la zona Schengen. El càrrec de Ports va manifestar, com ja ho havia fet a aquest diari la senadora d'ERC Elisenda Pérez, que l'administració estatal no acaba de ser clara amb aquest assumpte i que es va despenjant amb nous requisits, com és el d'aquest mes de febrer que exigeix a la Generalitat un espai per a detinguts que separi homes, dones i menors d'edat; i un altre espai per als vestidors de la Policia Nacional, com ja va publicar Diari de Girona aquest dimarts. Joan Pere Gómez va fer aquestes declaracions davant d'una quarantena d'empresaris gironins que van participar ahir en una jornada comercial sobre el port amb l'objectiu de potenciar-ne l'activitat de mercaderies.

La Jornada del sector comercial del port de Palamós va comptar amb la participació del vicepresident de Ports de la Generalitat, Pere Padrosa; l'alcalde de Palamós, Lluís Puig; el gerent de Ports; el president de la Cambra de Palamós, Xavier Ribera; el regidor de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Palamós, Emili Colls; i el responsable d'explotació de la Zona Portuària Nord de Ports de la Generalitat, David Ruíz.

En la seva intervenció, Colls ja va fer referència a la necessitat que el port palamosí tingui un Punt d'Inspecció Fronterer de mercaderies i sigui declarat frontera exterior Schengen, per la qual cosa va demanar que s'insteixi en reclamar-los. Però va ser al torn obert al públic quan el president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadaler, va preguntar què passa amb la declaració de frontera Schengen dos anys després de l'anunci de l'aleshores ministre d'Interior Jorge Fernández Díaz que la declaració seria immediata un cop Ports hagués fet les adequacions d'infraestructures necessàries.

L'alcalde de Palamós va exposar que «sempre sorgeix un nou impediment» des de l'Estat i, en el mateix sentit, es va pronunciar Gómez quan va demanar al Govern central que els digui «tots els requisits» i no un per un –«demanem lleialitat institucional perquè ens diguin què fa falta»–, com va passar aquest mes de febrer quan els van plantejar les noves condicions, que tenen un pressupost d'uns 150.000 euros, xifra que elevarà fins als 800.000 la inversió que ha fet la Generalitat per complir les exigències de seguretat per permetre que Palamós sigui un port Schengen i « el gran port del nord de Catalunya».

Al torn obert, uns dels assistents també va posar en dubte la necessitat imperiosa que Palamós sigui frontera Schengen perquè la quasi totalitat dels creuers ja provenen d'un port de l'espai Schengen i, per ser port d'inici o final d'una ruta, és complicat ja que al costat hi ha el port de Barcelona. Xavier Ribera va reconèixer aquest fet, però va posar sobre la taula que «és un argument de venda molt important, sobretot a la fira de Miami», i va recordar que en aquest sector «és molt fàcil per a un creuer canviar d'escala». El president de la Cambra palamosina va insistir que és una eina més per competir, alhora que també beneficiaria els mercants ja que facilitaria els canvis de tripulació.

Gómez, en el mateix sentit que Ribera, va precisar que ser port exterior Schengen «no és la gallina dels ous d'or, però avui, amb 40 escales, que un creuer deixi de venir –perquè prové de fora de l'espai Schengen com són Gibraltar o Mònaco– és un fracàs». Així, va insistir que el port de Palamós, pel qual el Govern català «esta fent un esforç molt gran» en el sector creuerístic, ha de competir a Catalunya amb dos grans com són Barcelona i Tarragona, de manera que la declaració de frontera exterior de l'espai Schengen almenys permetria a la infraestructura baixempordanesa competir «en igualtat de condicions».