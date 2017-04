La CUP organitza una bicicletada on es projecta el nou polígon palamosí

La Candidatura d'Unitat Popular de Sant Joan-Palamós va celebrar divendres la xerrada sobre la construcció d'un polígon industrial que vol impulsar l'Ajuntament palamosí al paratge de la Pietat. La xerrada va ser a càrrec de Francesc López Arias, arquitecte i activista, i de Joan Bohigas, el regidor de la CUP. La formació va explicar que hi van assistir una vintena de persones.



Al final de la xerrada, la formació de l'esquerra independentista va anunciar que per al proper 1 de maig al matí organitzarà una bicicletada popular per poder veure in situ el paratge que seria destruït en el cas que s'acabés construint aquest polígon. Bohigas afirma que «encara hi ha temps per aturar aquest projecte que amaga interessos merament econòmics i especulatius» i insisteix que la mobilització ciutadana serà la clau per poder protegir aquest paratge.