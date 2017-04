Palamós finalitza la substitució de les curenyes dels canons

L'Àrea de Patrimoni de l'Ajuntament de Palamós va realitzar divendres al matí les tasques que van permetre retornar el tercer i darrer canó del segle XVIII al qual se li ha substituït la curenya. Es tracta concretament de la peça d'artilleria que decora la glorieta del passeig del Mar més propera a l'estàtua dels pescadors. Durant les darreres setmanes aquest canó havia estat retirat d'aquest punt per tal de procedir a la substitució de la curenya, la base de fusta que suporta aquesta peça d'artilleria i que es trobava en un estat molt precari a causa de la degradació de la fusta exposada a la intempèrie.



El canó estava als magatzems municipals fins divendres, mentre que la curenya es va traslladar a una fusteria local on es va replicar la peça amb la fusta idònia per suportar el pes del canó i la climatologia. El cost de tot aquest procés ha estat d'uns 3.000 euros.



Aquesta millora del canó que ha dut a terme l'Àrea municipal de Patrimoni segueix la que es va realitzar l'any passat a les altres dues peces d'artilleria de característiques similars ubicades una al barri vell i l'altra també al passeig del Mar.



Els tres canons són peces d'artilleria de divers calibre del segle XVIII que poden correspondre a un gran vaixell o bé a una peça de vigilància de costa, han informat fonts de l'Ajuntament.





Descoberts a la Llosa



Aquests canons decoren actualment espais públics del municipi i van ser descoberts el 1957 per membres del CRIS, entre els que hi figuraven els palamosins Robert Díaz i Xavier Casadejús, que els localitzaren a la zona de la Llosa, situada davant la bocana del port de Palamós.



El canó que divendres va retornar al passeig té les següents característiques: 2,80 metres de llarg i prop de 1.800 quilograms de pes. És del tipus «de 18 llarg», segons les marques estampades i que avui ja no es llegeixen, això vol dir que llançava boles de ferro de 18 lliures de pes.