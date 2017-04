Platja d'Aro acull el nou viceconsolat italià de les comarques gironines

L'Estat italià ha recuperat la seva presència institucional a les comarques gironines de la mà de l'advocada Emanuela Carmenati amb un viceconsolat a l'avinguda de la Pau de Platja d'Aro. Aquest divendres, la vicecònsol, acompanyada del president de la Cambra de Comerç italiana a Barcelona Igor Garzesi, va organitzar un dinar adreçat a la premsa gironina per presentar-se després que el 2014 el viceconsolat italià que hi havia a la ciutat de Girona tanqués les portes amb l'argument que, amb la posada en marxa del tren d'alta velocitat entre la capital gironina i Barcelona, l'accés al consolat barceloní era més fàcil, va exposar Carmenati, que abans del càrrec de vicecònsol havia presidit la Cambra de Comerç italiana a Catalunya.



Precisament, fou una reunió comercial de l'ambaixador d'Itàlia a Espanya amb les cambres de comerç gironines la que va fer repensar la necessitat que l'Estat transalpí recuperés la representació a les comarques gironines. I així fou com Carmenati va posar en marxa el viceconsolat, ara a Platja d'Aro, que és on té el seu despatx. L'òrgan consular a Platja d'Aro no ha arrencat ara de nou, sinó que està en funcionament des del 4 de juliol de l'any passat i, des d'aleshores, gran part de les consultes que ha rebut són per la tramitació de documents caducats de ciutadans italians. Carmenati va precisar que a les comarques gironines hi ha uns 3.500 italians censats, però que també n'hi ha molts que no estan registrats.



A més de documentació, el viceconsolat també actua com a element de promoció econòmica i cultural i de representació institucional d'Itàlia. En aquest sentit, el dinar fou al restaurant ganxó La Locanda Di Nonna Flo, l'únic gironí amb el certificat Ospitalità Italiana, que té des del 2012. El certificat reconeix els establiments amb diferents paràmetres com ara la identitat italiana, la cuina, el menú (almenys un 50% ha de ser cuina italiana amb plats tradicionals) o la carta de vins (almenys un 30% de referències italianes). També hi van ser presents els vins del celler EccociWine, de Sant Martí Vell, però de propietat italiana.