Aprovada la modificació dels estatuts i el nom del Consorci de les Gavarres

El Consell Executiu ha aprovat la modificació dels estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió de l´Espai d´Interès Natural de les Gavarres, i també el seu canvi de nom per Consorci de les Gavarres. L´ens públic sense ànim de lucre es va constituir el 1998 amb la missió de preservar i revaloritzar el patrimoni del massís de les Gavarres, així com per promocionar les activitats econòmiques que es consideressin compatibles amb aquest entorn natural. La Generalitat en forma part des del 2006.

El Consorci està integrat pels ajuntaments de Calonge, Cassà de la Selva, Castell-Platja d´Aro, CruïllesMonells-Sant Sadurní de l´Heura, Celrà, Girona, Juià, la Bisbal, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Quart, Sant Martí Vell, Santa Cristina d´Aro, Torrent i Vall-llobrega.

També en són membres els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès i la Diputació de Girona, administració a la qual s´adscriu el Consorci. Mitjançant l´acord d´avui, es dona entrada a tres nous membres: dues associacions sense ànim de lucre com són l´Associació de gestors forestals de les Gavarres i el Consorci Forestal de Catalunya, i l´Ajuntament de Forallac.

Els nous estatuts s´adapten al que recull la Llei de racionalització i sostenibilitat de l´Administració local i a la Llei de règim jurídic del sector públic. Aquests estatuts, una vegada aprovats per part del Govern, hauran de ser ratificats per la resta de membres que formen part del Consorci de les Gavarres.