Circulant en contra direcció per la C-31 a Calonge i triplicant la taxa d'alcoholèmia

Enxampat anant a 100 quilòmetres per hora, en contra direcció per l'autovia de Platja d'Aro i triplicant la taxa d'alcoholèmia. El conductor del vehicle va acabar denunciat penalment per dos delictes: un de conducció temerària i l'altre, per conduir sota els efectes de l'alcohol. Avui està previst que passi a disposició judicial.

Això va succeir el dissabte a la matinada quan el telèfon d'emergències 112 va rebre diverses trucades que un vehicle estava circulant en contra direcció per l'autovia de Platja d'Aro. L'havien vist diversos conductors circulant en direcció Calonge però anant pels carrils que van en sentit Llagostera.

Ràpidament es van activar els Mossos d'Esquadra i una patrulla dels agents de Trànsit van anar a la seva recerca. Van localitzar el vehicle que, malgrat anar en contra direcció, circulava al màxim de la velocitat permesa, que es troba en 100 quilòmetres per hora. Els agents van fer diverses indicacions al conductor i l'home sorprès pels agents, va decidir aturar-se. Ho va fer al mig de la mateixa autovia. En aquell moment també es va acostar a lloc una unitat d'antiavalots dels Mossos. Els agents van portar el conductor i el seu vehicle a un lloc segur i li van preguntar què feia i l'home es va mostrar sorprès i els va dir que anava cap a Caldes de Malavella i que no sabia què feia a l'alçada del quilòmetre 320 de la C-31 al seu pas per Calonge.

Els Mossos van fer la prova d'alcoholèmia al conductor i va donar positiu, va marcar 0,81 mg litre d'aire expirat més del triple de la taxa permesa legalment que és 0'25 mg/l.Davant d'això, van denunciar penalment el conductor, un veí de Girona, de nacionalitat espanyola de 38 anys. Està imputat per un delicte de conducció temerària i un per conduir sota efectes de l'alcohol.