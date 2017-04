El Club Nàutic Port d´Aro anima a presentar al·legacions a la reforma de la instal·lació

El Club Nàutic Port d'Aro, a Platja d'Aro, va celebrar aquest dissabte l'assemblea general ordinària, on es va informar als socis que la Generalitat ha posat a exposició pública el projecte del nou port i ha obert un període de 30 dies hàbils per presentar al·legacions que va començar dimecres passat.



El president del Club Nàutic Port d'Aro, Vicenç Arqués, va manifestar que «és una bona notícia que el projecte estigui a exposició pública ja que és el moment que la massa social es mogui, que ciutadans, entitats i administracions compromesos amb el projecte i el territori donin la seva opinió per aconseguir un port i bocana respectuosos amb els ciutadans i amb el medi ambient». Arqués també va explicar que «amb les manifestacions recollides a través de les al·legacions, serà la Generalitat qui haurà de resoldre, finalment, quin projecte de reforma s'aprova definitivament».



Arqués va recordar que «des del club ja vam presentar al Govern català l'estudi d'impacte ambiental de diferents dimensions de bocanes, el qual forma part del projecte de reforma que s'ha posat a exposició pública i que es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat». Segons el president de l'entitat, «volem que el projecte del nou port sigui socialment i ambientalment integrador i que s'adapti a les necessitats reals dels socis, prioritzant la seva utilitat i la seva funcionalitat, i també que tingui el mínim impacte possible a nivell de dimensió física i econòmica».



L'assemblea anual del club també va aprovar reduir un 12% les quotes de manteniment dels amarradors a partir de l'1 de juliol d'aquest any. Amb aquesta decisió, l'aportació anual del soci amarrista, que és el primer cop que es redueix en els 33 anys d'història del club, se situarà en els 45 euros per metre quadrat i permetrà a l'entitat deixar de ser un dels clubs nàutics més cars de Catalunya.





Reducció de tarifes de lloguer



El president del club també va remarcar que, des de la nova concessió, l'1 d'abril de 2016, també hi ha hagut una reducció de les tarifes del club pel lloguer d'amarradors. Així, el preu pel lloguer d'amarradors per a embarcacions de 6 i 7 metres d'eslora s'ha reduït un 50% i per a embarcacions de 8 a 15 metres d'eslora, una mitjana del 35%.



L'augment del 40 al 50% de participació del club dins la Unió Temporal d'Empreses (UTE) i l'equitat acordada en el Comitè de Gerència, on tant el club com Sierra de Mias han passat a tenir-hi 2 representants cadascun (abans Sierra de Mias n'hi tenia 3 i el club, 2); ha permès al Club Nàutic reduir despeses i optimitzar l'organització interna de l'entitat.