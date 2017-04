La Generalitat demana ara al jutjat suspendre les obres del xalet polèmic del Golfet

La Generalitat ha sol·licitat al jutjat l'aturada de les obres del xalet del Golfet, al municipi de Palafrugell, com a mesura cautelar en el marc del recurs contenciós administratiu que ha interposat perquè les llicències de la finca siguin anul·lades. L'Ajuntament de Palafrugell ha al·legat en contra de la suspensió dels treballs d'execució de la finca perquè, entre d'altres motius, l'immoble ja està pràcticament acabat de manera que el suposat efecte negatiu que tindria l'edificació ja no es pot evitar i, per tant, la paralització cautelar no té sentit, ha detallat l'alcalde Juli Fernández.



Quan a principis del mes de març passat l'alcalde de Palafrugell va comentar el recurs contenciós administratiu interposat per la Generalitat –també n'hi ha un de l'associació Salvem el Golfet– i la petició que aleshores va fer el director general d'Urbanisme Agustí Serra a l'Ajuntament perquè aturés les obres, Juli Fernández ja va comentar que li sorprenia que l'administració catalana li fes la demanda, però no ho hagués fet judicialment a través de la fórmula de les mesures cuatelars. Posteriorment, la Generalitat ja va tramitar aquesta sol·licitud, que l'Ajuntament ha respost oposant-s'hi.



El batlle ha explicat que les al·legacions de l'Ajuntament es fonamenten amb què les llicències de l'obra s'ajusten a la legalitat, tal i com ha vingut defensant des que es van aixecar les veus contràries a la construcció pel seu impacte paisatgístic i pel risc de despreniments que podia provocar al penya-segat del Golfet.



Precisament, al ple municipal d'avui es votarà una moció presentada pel grup d'Esquerra, a l'oposició a l'Ajuntament, perquè la corporació retiri aquestes al·legacions, cosa que significaria el reconeixement de les mesures cautelars i l'aturada dels treballs. En segon lloc, els republicans demanen a la moció que l'Ajuntament no tramiti la llicència de primera ocupació de la finca fins que el jutjat hagi resolt el contenciós administratiu.



L'alcalde ha avançat que el govern, que està en minoria, no pot acceptar la retirada dels al·legacions a la suspensió de les obres perquè seria anar en contra dels seus propis actes, quan el que volen fer és defensar-los.