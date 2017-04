Els convergents passen factura a l´alcalde amb el Golfet

La moció d'ERC al ple de l'Ajuntament de Palafrugell perquè es retirin les al·legacions contra la petició de la Generalitat al jutjat d'aturar les obres del xalet del Golfet va prosperar amb el vots dels quatre regidors convergents, exmembres del govern.

L'exprimer tinent d'alcalde, el convergent Albert Gómez (PDeCAT) va aprofitar la situació de minoria en què es troba al govern per recordar-ho al batlle, Juli Fernández (PSC), i, malgrat dir que no acabava d'estar massa d'acord amb el primer punt de la moció –la retirada de les al·legacions– , hi va votar a favor i va introduir-hi un nou punt perquè l'alcalde suspengui provisionalment i de forma immediata les obres del Golfet fins que el jutjat es pronunciï sobre la petició d'aturada cautelar de la Generalitat. També va afegir a la moció que l'Ajuntament no atorgui la llicència de primera ocupació fins que es resolguin les mesures cautelars.

Gómez va iniciar la seva intervenció afirmant que «seguim considerant que els nostres tècnics tenen raó» en el pols entre l'Ajuntament i la Generalitat pel xalet, però no va demostrar aquesta confiança en el vot –va argumentar-lo per un criteri de «prudència»–.



Cap efecte vinculat

Fernández va fer evident el canvi de posicionament dels convergents i va rebre un cop de mà del secretari que va precisar que la moció no té cap efecte vinculant sobre l'òrgan que pot ordenar aturar les obres, l'alcalde o la junta de govern. Un canvi de rumb dels convergents que també és una picada d'ullet a ERC, que ha condicionat qualsevol acord o pacte per una moció de censura al xalet del Golfet.