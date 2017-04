Arriba el primer creuer de l'any al port de Palamós, el Club Med2, un vaixell de luxe

El port de Palamós ha donat aquest dijous el tret de sortida a la temporada de creuers amb l'arribada del vaixell de luxe Club Med 2. La previsió és que sigui una temporada "excel·lent" amb l'arribada de 39 escales, una xifra rècord, i uns 38.000 passatgers, el que representa un 54% més que la temporada anterior.

El president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, ha subratllat la "consolidació" d'aquesta instal·lació que lidera l'activitat de creuers a la Costa Brava amb un impacte econòmic directa al territori de 3,1 milions d'euros a l'any. A més a més, el setembre i octubre seran els mesos de major arribada de creueristes, un fet important per a la desestacionalització del turisme.

Font també s'ha compromès a tenir enllestits aquest any les adequacions de l'estació marítima que li ha demanat l'Estat per poder ser port Schengen i ha remarcat que esperen que sigui "la darrera" per poder aconseguir l'autorització definitiva.