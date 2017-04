Els veïns de Vall-llobrega tallen la C-31 per reclamar una nova escola a la Generalitat

Els veïns de Vall-llobrega han tallat aquest divendres la carretera C-31 al seu pas pel municipi per reclamar que es construeixi una nova escola. Asseguren que se senten "enganyats" per l'administració i recorden que des de 2010 el projecte va quedar aturat, malgrat que el Govern reconeix que la construcció del nou centre és una qüestió prioritària.

La presidenta de l'AMPA de l'escola, Carla Montoto, diu que és "inadmissible" continuar en barracons, 12 anys després que s'instal·lessin de manera provisional. Montoto diu que no pararan de reclamar fins que la Generalitat "posi una data" per la construcció del nou centre. Per tot plegat un centenar de cotxes de pares, professors i personal de l'escola han tallat la C-31 en direcció Girona.