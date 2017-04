Ferran Adrià protagonitzarà una de les tribunes de la Fundació Jordi Comas

La Fundació Jordi Comas i Matamala va lliurar ahir al vespre els primers Premis T, de turisme i transversalitat, en el marc del cinquè Memorial Jordi Comas. Els guardons, de caràcter anual i lliurats en tres categories, han estat creats per reconèixer personalitats que han fet que el turisme sigui un sector de futur i de qualitat des de diferents àmbits socials. La vetllada va comptar amb l'assistència de més de 100 persones.



El Premi T a la promoció del turisme cultural fou per a Ramon Boixadós, president de la Fundació Gala i Salvador Dalí, per haver donat a la Fundació un impuls d'abast mundial i per haver transformat el triangle Figueres-Cadaqués-Púbol en un pol d'atracció del turisme cultural del país. El Premi T a la trajectòria professional el va rebre Eugeni Llos per la seva trajectòria com a promotor de viatges turístics a la Costa Brava, com a empresari i com a impulsor d'entitats pioneres com el Consejo Provincial de Turismo i la Comunitat Turística de la Costa Brava.



La italiana Elsa Peretti, dissenyadora d'alta joieria, va ser distingida amb el Premi T a la revalorització turística del territori, per ser la impulsora de diverses actuacions que han contribuït a donar valor turístic al territori, a partir del seu patrimoni natural i monumental i a través del mecenatge, com són els casos de Sant Martí Vell i Empúries.



Carme Hospital, vídua de Jordi Comas i presidenta de la Fundació, va agrair la implicació de totes les persones que fan que la continuïtat del memorial hagi arribat fins a la cinquena edició i va recordar l'objectiu de la Fundació: «Actuar com a marc de pensament i d'interpretació del turisme, motor econòmic essencial al nostre país».



Precisament, la lletra «T» del guardó s'inspira en els conceptes que defineixen els eixos de la Fundació Jordi Comas Matamala: Turisme i Transversalitat. El guardó, creat per l'artista David López, representa l'entorn mediterrani que li és propi: una lletra «T» en ferro massís, que recorda una àncora rovellada pels anys com a símbol de l'antiguitat de les civilitzacions que l'envolten i una base en fusta d'olivera centenària. Amb aquest conjunt, l'artista vol fer entendre que el creixement lent de la fusta ha estat paral·lel al creixement del turisme.



Per altra banda, Enric Serra, director de la Fundació, va informar del balanç de les activitats de la mateixa durant el 2016 i va explicar que durant el 2017 hi haurà dues tribunes: una durant el mes de juny i una altra el mes de setembre, la qual comptarà amb Ferran Adrià com a ponent. També va anunciar que se celebrarà una jornada sobre turisme i sostenibilitat, la segona que celebra la Fundació. La jornada tindrà quatre seccions: la pressió turística sobre el medi urbà, sobre les infraestructures, sobre serveis i sobre els espais naturals com a atractiu turístic. Serra va valorar positivament la tasca realitzada l'any passat per la Fundació, en què va organitzar tres tribunes –amb el president Carles Puigdemont, el xef Joan Roca i el socioecòleg Ramon Folch–, a més d'altres activitats com col·laborar en una jornada a ESADE: l'Empordà, els processos cap a una destinació turística de qualitat.