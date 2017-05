Rescaten un excursionista a la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols

Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir un excursionista que havia quedat bloquejat a la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols. En el rescat hi van participar efectius del Grup Actuacions Especials (GRAE), un grup del cos de Bombers especialitzat en salvaments i rescats en el medi natural, i també un helicòpter del mateix cos.



El rescatat va ser un veí de Girona de 30 anys que estava fent la via ferrada amb un grup. Poc després de les 3 de la tarda, va relliscar i va quedar penjant subjectat per una corda de seguretat, però sense possibilitat d'avançar. Dos bombers van fer la via ferrada, el van rescatar i el van pujar fins la part superior del penya-segat, on un helicòpter el va portar fins a Sant Feliu de Guíxols.



Aquesta via ferrada és recorregut d'uns 500 metres sobre els penya-segats de la Cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols. El fet de que sigui l'única via d'Europa equipada sobre el mar la fa molt atractiva.



Rescaten una dona al Castell de Recasens

#GRAE i 1vh #bomberscat rescaten, a la zona del Castell de Recasens, a La Jonquera, 1 excursionista de 61a indisposada que no podia avançar pic.twitter.com/kHpiQSiGIi „ Bombers (@bomberscat) 30 d´abril de 2017

Pràcticament a la mateixa hora, els bombers van rebre l'avís d'un home que avisava que una dona de 61 anys havia quedat indisposada prop del Castell de Recasens, a La Jonquera. Els Bombers hi van desplaçar un vehicle terrestre i un helicòpter. Aquest últim la va traslladar fins a Can Xiquet, a Cantallops, on l'esperava una ambulància.