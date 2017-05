Moció de censura per fer fora Fernández a Palafrugell

El PDeCAT i ERC de Palafrugell han pactat una moció de censura per fer fora de l'alcaldia el socialista Juli Fernández. De moment es desconeixen els detalls de l'acord, que no es donarà a conèixer fins a finals de setmana. Sí que se sap, però, que l'assemblea local dels demòcrates ja l'ha ratificat i que la dels republicans l'haurà de votar demà al vespre.

Juli Fernández governa en minoria des de finals de març, amb nou regidors dels 21 que té el ple, després que els quatre del PDeCAT decidissin sortir del pacte que els havia unit d'ençà de les últimes municipals. La possibilitat que demòcrates i republicans s'unissin per bastir una majoria alternativa (en total, sumen onze regidors) va prendre força al darrer ple, quan el PDeCAT es va adherir a la moció presentada per ERC per aturar les obres al polèmic xalet del Golfet.

Només falta que l'assemblea local d'ERC ho ratifiqui, però l'acord entre els republicans i el PDeCAT per formar una majoria alternativa a Palafrugell ja és un fet. I de retruc, la moció de censura que les dues forces presentaran per fer fora de l'alcaldia el socialista Juli Fernández (que porta al càrrec des del 2011).

D'ençà que després de les últimes municipals va reeditar el pacte amb l'aleshores CiU, Juli Fernández governava amb tretze regidors. Els set del PSC, els cinc de l'antiga coalició i el de l'Entesa Guillem Genover. Però en els darrers mesos, la corda entre Fernández i els convergents s'havia tensat massa. Tant, que al final va acabar trencant-se.

A finals de març, els quatre regidors del ja nou PDeCAT abandonaven l'equip de govern. El fins llavors tinent d'alcalde Albert Gómez justificava el trencament per les «constants deslleialtats» amb què s'havien trobat per part de l'alcalde. Entre d'altres, Gómez el va acusar d'haver tirat pel dret amb les polèmiques obres al Golfet, de no informar-los de les novetats d'alcaldia i de voler treure la regidoria de Cultura a Maria Teresa Frigola (del PDeCAT). A més, Gómez també va criticar les intencions de Fernández per no cedir-li l'alcaldia durant el darrer any de mandat (tal com recollia el pacte de govern).

El trencament del pacte va deixar el govern de Palafrugell en minoria amb nou regidors dels 21 que té el ple (els set del PSC, el de l'Entesa i el d'Unió). Aquest darrer, Lluís Pujol, va decidir mantenir-se a l'equip de govern quan els quatre del PDeCAT van sortir-ne. A partir de l'abril, a l'oposició hi havia doncs dotze regidors: els set d'ERC, els quatre dels PDeCAT i el de C's. I això donava opció a bastir una majoria alternativa i desbancar l'alcalde amb una moció de censura, el que finalment s´ha produït.