Descobreixen una escala medieval al campanar de l´església de Palamós

Les obres d'arranjament del campanar de l'església de Santa Maria de Palamós han posat al descobert una escala de cargol d'origen medieval. La troballa s'ha fet durant el procés de repicat de la façana del davant del carrer de l'Església.

L'estructura, que ha passat desapercebuda durant segles, podria ser de la mateixa època que la Torre del Consell, situada just a l'altre costat del campanar i que data del segle XIV. Tècnics de l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament del municipi estudiaran en els propers dies la trobada per concretar-ne la procedència i valorar-ne l'interès històric. Els primers indicis apunten que l'element podria haver tingut una funció d'accés a un espai de guaita.

La descoberta s'ha produït mentre es repicava l'arrebossat original de la façana del campanar. Durant els treballs, han aparegut les finestres que donaven claror a l'espai interior on s'ha localitzat l'escala, que tenia la porta d'accés totalment tapiada.

Els primers indicis apunten que l'estructura podria datar de la mateixa època que la Torre del Consell, que es troba just a l'altra banda del campanar.

La torre era el lloc de reunió dels 'Jurats' i del 'Consell Estret' del poble. Es tracta dels òrgans de govern del municipi que s'encarregaven de vetllar perquè s'apliquessin els privilegis atorgats a Palamós. Antigament el Consell es reunia al baluard i, amb motiu de les reformes de 1521, l'espai va passar a formar part de l'església.

Els tècnics municipals consideren que per la seva ubicació i estructura, l'escala podria tenir una funció d'accés a un espai de guaita, on se situarien unes campanes utilitzades per advertir de la població.

L'estructura, que es troba en un bon estat de conservació, estava completament tapada pels murs del campanar. Això ha propiciat que fins ara s'hagi mantingut "amagada".



Millores al temple

L'Ajuntament impulsa des de fa uns mesos la millora del campanar del temple. L'actuació té com a objectiu la millora de l'arrebossat exterior de les zones en mal estat i la reparació d'esquerdes, la impermeabilització dels paviments i les terrasses, així com la consolidació de les baranes de les escales interiors d'accés i la substitució dels actuals suports de les campanes.

També preveuen pintar la façana i eliminar el graó d'entrada a l'església, que actualment dificulta l'accés a persones amb mobilitat reduïda.

D'altra banda i coincidint amb les obres, també s'ha reforçat la il·luminació exterior de campanar amb nous focus de tipus led.