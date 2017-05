Una dona pareix de matinada i sense assistència a la carretera a Llofriu

Van ser els primers en arribar al lloc i es van trobar una furgoneta amb els quatre intermitents aparcada al voral. Quan van preguntar al pare com es trobava la dona, la seva sorpresa va ser descobrir que el nen ja havia nascut. Tot va passar tant ràpid que el matrimoni –que viu a Ullà- no va poder arribar a l'hospital. Els agents van ser els encarregats de fer les primeres actuacions abans no arribés l'ambulància.

La Noelia va comprovar les constants vital del petit (que encara estava connectat a la mare pel cordó umbilical) i va col·locar-li el bebè sobre el pit. "És l'experiència més emocionant que m'ha passat com a policia", recorda. Aquest dijous, quinze dies després dels fets, s'han tornat a reunir tots quatre a casa de la família per tornar a veure el petit Monaim.