Fernández veu «falta de dignitat» en la moció de censura d'ERC i PDeCAT

L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández (PSC), entén que la moció de censura que tenen pactada els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i els regidors convergents del PDeCAT és «un frau a la democràcia i al poble» ja que considera que la valoració de l'actuació del seu govern ha de ser a les eleccions municipals del 2019. A més, va criticar el fet que aquesta moció de censura compti amb el suport d'un trànsfuga, Albert Gómez, que es va presentar a les eleccions municipals per Unió Democràtica de Catalunya, partit que va abandonar i va passar a formar part del PDeCAT. A part de les consideracions polítiques que pot tenir aquest fet, Fernández va anunciar que demanarà un informe al secretari per si el suport de Gómez a la moció de censura pot tenir conseqüències jurídiques.



Juli Fernández va fer una primera valoració de l'acord entre les dues forces de l'oposició per derrocar-lo. Des de fa poc més d'un mes, el seu govern es troba en minoria arran de la sortida dels quatre regidors convergents per desavinences amb el batlle. Així, l'equip que lidera Fernández té nou membres: set socialistes, un de l'Entesa i un d'Unió. En canvi, l'oposició la formen 12 regidors: set d'ERC, quatre convergents, i un no adscrit que es va presentar a les eleccions per Ciutadans.



Els requisits que estableix la Llei del Règim Electoral General és que la moció de censura ha de ser proposada, és a dir, signada, per la majoria absoluta dels regidors del consistori, que en el cas de l'Ajuntament de Palafrugell és d'onze, xifra que sumen els set republicans i els quatre convergents.





Una firma més?



En tot cas, en aquest punt hi ha un incís en la Llei que és el que Fernández vol valorar i que fa referència als transfugues: d'acord amb la legislació, «si algun dels regidors proposants de la moció ha deixat de pertànyer, per qualsevol causa, al grup municipal al que es va adscriure a l'inici de mandat», es requerirà una signatura més per cadascun dels casos que es doni. És a dir, el batlle vol comprovar si el fet que Gómez deixés de militar a Unió i ara ho faci al PDeCAT, exigeix als proposants una firma més. Fernández va insistir que Unió va declarar trànsfuga a Gómez, de manera que s'ha de mirar què passa amb el seu cas, en el qual si bé ha canviat de partit segueix integrant el grup municipal de CiU.



I en aquest punt cobra importància el debat de CiU, ja que el grup municipal està trencat amb els regidors del PDeCAT (convergents) fora del govern i el d'Unió, a dins, cosa que ha derivat en la voluntat d'escindir-se i que hi hagi dos grups. La voluntat del PDeCAT és quedar-se amb les sigles del grup CiU, cosa que seria un punt a favor davant del jutge si Fernández decideix impugnar la moció de censura per la presència d'un trànsfuga, ja que Gómez no hauria abandonat el grup.



El batlle palafrugellenc, però, va manifestar que «l'efecte jurídic de la moció de censura és pot discutir, però el polític no». En aquest darrer aspecte va afirmar que «en política tot es pot justificar, però no tot s'hi val, sobretot si es vol mantenir la dignitat», insistint en el transfuguisme d'Albert Gómez, el seu exprimer tinent d'alcalde. I va reiterar, com ja va fer en una entrevista a aquest diari després de la sortida dels convergents del govern, que el cap de llista de CiU a les municipals del 2015 «és un trànsfuga políticament i èticament». I va concloure que Gómez «és un aprofitat de la política».