La doctora de Palamós jutjada per la mort d'un malalt no va fer totes les proves

El jutjat penal número 2 de Girona ha celebrat aquest divendres la segona i última sessió del judici a la doctora de l'hospital de Palamós denunciada per la família d'un pacient que va morir. La vista ha començat amb la declaració de les forenses, que han valorat que la metgessa no va fer un diagnòstic diferencial; per tant, no va descartar les causes que podien estar provocant un dolor intens al pacient, com un aneurisma (del qual va acabar morint). De fet, han recordat que l'autòpsia va determinar que l'home havia traspassat per un aneurisma dissecant d'aorta.

Les forenses han apuntat que el 26 de juny del 2011 el CAP de Palafrugell va enviar a l'hospital de Palamós el pacient, que tenia un dolor molt fort a l'estómac que derivava a l'esquena, perquè considerava que podia patir una patologia més greu. Han afegit que a l'hospital el dolor no era tan intens perquè al CAP se li havia aplicat un analgèsic, tot i que han remarcat que davant d'un dolor epigàstric la doctora de Palamós havia de fer una radiografia al tòrax o un TAC. «Si hi havia els mitjans, s'hauria d'haver practicat un diagnòstic», han subratllat les forenses.

En el judici d'aquest divendres també ha declarat la metgessa acusada, que ha afirmat que quan va atendre el pacient, aquest no presentava les condicions de patir una dissecció aòrtica. «Quan va sortir de l'hospital estava bé», ha assegurat la doctora, que ha explicat que va creure que el CAP de Palafrugell derivava l'home a Palamós per descartar una pancreatitis. La metgessa ha argumentat que va extreure aquesta conclusió després d'haver llegit l'informe del CAP «entre línies», ja que en el document mèdic no constava aquest diagnòstic.



Demanen tres anys de presó

Al final de la sessió, la fiscalia ha elevat la seva petició a la mateixa pena que demana l'acusació particular, exercida per la família del pacient i representada per l'advocada Mònica Tarradellas. Així, la fiscalia ha passat de sol·licitar una multa per una falta d'homicidi imprudent a demanar per a la doctora una condemna de tres anys de presó i una inhabilitació de cinc anys per un delicte d'homicidi imprudent per negligència mèdica, per no haver diagnosticat a temps la dissecció aòrtica, com sol·licita l'acusació particular. També una indemnització de gairebé 110.000 euros. Mentrestant, la defensa ha mantingut la petició d'absolució per a la metgessa.