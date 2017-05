Josep Piferrer (ERC) serà el nou alcalde de Palafrugell el 19 de maig amb la moció de censura

L'Ajuntament de Palafrugell viurà el divendres 19 de maig al migdia la primera moció de censura que portarà Josep Piferrer (ERC) a l'alcaldia gràcies al pacte amb els quatre regidors del PDeCAT. Piferrer serà el batlle els dos anys que queden de mandat mentre que el portaveu dels convergents, Albert Gómez, recuperarà la primera tinença d'alcaldia (ja la va tenir aquest mandat fins que va sortir del govern del socialista Juli Fernández, que està en minoria).

Aquest matí, Piferrer i Gómez han presentat l'acord. El republicà ha defensat la presentació de la moció de censura per dotar l'Ajuntament de governabilitat i ha afegit que per tancar el pacte les dues formacions han obert un diàleg per agafar-se confiança.

Gómez ha negat que la moció respongui a cap revenja cap a Juli Fernández sinó al fet que els seus regidors tenen "vocació de govern".

Sobre la validesa jurídica de la moció de censura per la presència de Gómez, declarat trànsfuga per Unió (el partit pel qual es va presentar a les municipals i que va abandonar), Piferrer ha explicat que ho han consultat amb el secretari municipal, el qual els ha respost que no hi ha cap problema ja que la llei no parla de transfuguisme, sinó de canviar de grup municipal, cosa que no s'ha produït (el grup, però, està dividit, amb el representant d'Unió al govern de Fernández).