PDeCAT i Unió segueixen sense acord pel grup municipal de CiU

El grup municipal de Convergència i Unió viu dividit des que els quatre regidors convergents –entre ells un ex d'Unió, el cap de llista i portaveu Albert Gómez– van abandonar el govern i van passar a l'oposició, mentre que el democristià Lluís Pujol es va mantenir al govern liderat pel socialista Juli Fernández.

Ara es donarà la situació que els convergents –PDeCAT– promouen una moció de censura amb el grup d'ERC, de manera que es tornaran a canviar els papers els quatre representants convergents i Pujol.

Quan a finals de març es va produir la sortida dels quatre del PDeCAT de l'equip de govern, el regidor d'Unió ja va demanar la dissolució del grup de CiU perquè se'n constituïssin dos de nous: un per Unió i un altre pels del PDeCAT.

En el ple d'aquell mes, celebrat el dia 28, tot van ser bones paraules entre les dues parts per arribar a una entesa que semblava ràpida i fàcil. No obstant això, un mes i una setmana després no hi ha hagut cap acord i, de fet, les posicions són oposades.

Els representants del PDeCAT han plantejat a Pujol que volen quedar-se amb les sigles de CiU, és a dir, no canviar res per a ells i que sigui el democristià el que abandoni el grup municipal i busqui crear-ne un altre. Pujol, però, no hi està d'acord i, des del principi, ja va proposar que el grup municipal es dissolgués, de manera que els quatre regidors del PDeCAT constituïssin un grup municipal amb aquestes sigles i ell en formés un altre amb el nom d'Unió.

En aquest sentit, Pujol ha precisat que ja hi ha ajuntaments, com el de Torroella de Montgrí, on el grup municipal de CiU ha passat a anomenar-se PDeCAT a petició dels propis regidors convergents. A més, el representant democristià no veu cap sentit que els convergents mantinguin el nom d'Unió quan no hi ha cap democristià. «Costa d'entendre el seu enroc per seguir com a grup municipal de CiU quan són PDeCAT», ha qüestionat Pujol.

El dubte que té el regidor d'Unió és si la voluntat dels representants del PDeCAT de mantenir el nom del grup municipal de CiU té a veure amb la moció de censura que han tancat amb els republicans.

La Llei del Règim Electoral General recull que «si algun dels regidors proposants de la moció ha deixat de pertànyer, per qualsevol causa, al grup municipal al que es va adscriure a l'inici de mandat», es requerirà una signatura més per cadascun dels casos que es doni, és a dir, si els quatre regidors del PDeCAT ja no formessin part del grup de CiU, els farien falta quatre firmes més perquè la presentació de la moció de censura fos vàlida.

En aquest sentit, l'alcalde ja va manifestar a aquest diari que demanarà un informe jurídic del secretari perquè aclareixi els dubtes que hi pot haver al voltant de la moció de censura, que també es veu afectada per la declaració de trànsfuga que pesa sobre Albert Gómez. Precisament, l'Ajuntament té a les seves mans el document d'Unió en què declarava trànsfuga Gómez, quan va abandonar aquest partit sense retornar l'acta de regidor ni la de diputat provincial.