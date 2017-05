La Generalitat segueix pendent de saber com buidar Vacamorta

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, va ser ahir a Girona, on va ser entrevistat a Catalunya Ràdio. Entre les preguntes que va respondre, hi va haver el buidatge de l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles, una actuació que compta amb una ordre judicial des del maig del 2015, pendent d'executar. El conseller va dir que l'Administració catalana ha de complir la sentència, però que s'ha de fer «amb el mínim impacte possible». No s'ha d'oblidar que el posicionament de la Generalitat respecte d'aquest assumpte ha estat en tot moment el de segellar l'espai, deixant-hi els residus. Almenys aquestes eren les valoracions del conseller de Territori i Sostenibilitat que va ordenar la clausura de l'abocador el novembre de 2014, Santi Vila. Fonts del Departament van confirmar ahir que el posicionament de la Generalitat és el mateix de sempre i que resten pendents que el jutge determini com s'ha de fer aquest buidatge, l'ordre judicial del qual va recórrer i està pendent de resolució.



Rull va manifestar ahir que «la sentència diu el que diu, i ho hem de complir», però immediatament va posar sobre la taula que s'ha de «mirar com ho fem amb el mínim impacte possible, perquè si es generen pudors i dificultats, al final això pot ser contraproduent». Seguint amb el tema, va afegir que les resolucions judicials han de ser executables «d'una manera raonable» amb el mínim impacte possible. Així, sense la claredat amb la qual es va manifestar al seu dia Santi Vila, Rull va dir tant que la Generalitat estava disposada a buidar l'abocador com va exposar els arguments amb què sosté que no es pot: risc ambiental i per a la salut de les persones. El servei de premsa va ser més clar en informar que el posicionament de la Generalitat no ha canviat.



L'administració catalana sosté que remoure els 2,2 milions de tones de deixalles de Vacamorta representaria un risc ambiental. Però, a més, calcula que l'operació per retirar els residus tardaria 11 anys i 150 milions d'euros. Per aquests motius, Territori i Sostenibilitat sosté que «no és viable» aquesta actuació.