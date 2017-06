Platja d'Aro exigirà un permís municipal per celebrar actes com els «flashmob»

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro imposarà multes de fins a 750 euros als qui facin flashmob en ple carrer i no hagin demanat permís al consistori. Arran de la situació de pànic que es va viure l'agost passat, el ple modificarà l'Ordenança de Convivència per incloure-hi aquest supòsit.

El text prohibeix explícitament dur a terme sense autorització «activitats lúdiques a l'espai públic que comportin aglomeracions de persones i on es facin servir dispositius de gravació multimèdia». No només fa referència a les flashmob, on la gent balla de manera coordinada, sinó també a d'altres fenòmens sorgits a través d'Internet (com el Harlem Shake o el Planking). Els organitzadors hauran de demanar permís a l'Ajuntament com a mínim amb deu dies d'antelació i concretar tant el recorregut com l'horari de l'acció. No fer-ho es considerarà una infracció greu.

Platja d'Aro vol evitar que es repeteixi la situació de pànic que es va viure la nit del 2 d'agost de l'any passat. La flashmob que feia un grup de turistes alemanys, simulant ser paparazzis que perseguien un famós, va desfermar la histèria col·lectiva perquè la gent ho va confondre amb un atac terrorista.

La psicosi es va traduir en gent corrents pel carrer, onze ferits i pèrdues de més de 150.000 euros per als bars i restaurants de la zona (perquè la gent va fugir de les terrasses, trencant plats i gots i deixant menús i consumicions sense pagar). El cas va portar cinc monitores davant el jutjat acusades de desordre públic, tot i que posteriorment l'afer es va arxivar.



Permís amb antelació

Ara, l'Ajuntament ha decidit impedir que es puguin fer accions d'aquesta mena de manera indiscriminada. Per això, les regularà. El ple d'avui aprovarà una modificació de l'Ordenança de Civisme i Convivència on es recull, explícitament, que cal demanar autorització a l'Ajuntament abans de dur-les a terme.

«Qualsevol pràctica d'activitats lúdiques que comporti aglomeracions de persones en la seva realització, utilització d'espais públics d'accés general, d'estris de gravació multimèdia especialitzats o comportaments coordinats [...] ha de comptar necessàriament amb la prèvia autorització expressa de l'Ajuntament», recull el redactat.

El permís s'haurà de demanar com a mínim amb deu dies d'antelació i els organitzadors hauran de detallar-hi la ruta, l'horari i «un càlcul aproximat de les persones que en puguin prendre part».

Demanar permís municipal no només serà obligatori per a fer una flashmob, on la gent balla de manera coordinada. L'ordenança també abasta altres fenòmens que s'han popularitzat a través d'Internet. En concret, esmenta els Harlem Shake (un ball estrambòtic on la gent va disfressada), el Planking (estar estirat cap per avall en un lloc inusual), l' Owling (estar-se quiet en un espai públic simulant ser un mussol), el Supermanning (gravar-se o fer-se fotos imitant ser Superman quan vola) o el Tebowing (posar un genoll al terra, dur-se el puny al front i tancar els ulls).

En cas que particulars o grups portin a terme alguna d'aquestes activitats sense permís municipal, l'Ajuntament els sancionarà amb multes que s'estenen des dels 301 als 750 euros. De fet, directament, no tenir autorització municipal es tipifica com una «infracció greu» de l'ordenança.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Miquel Chamorro, assegura que l'objectiu de la modificació és «evitar de manera radical» que reprodueixin situacions d'histèria com la de l'agost del 2016.

«La flashmob no controlada va derivar en una situació de pànic entre la ciutadania que va tenir moltíssima repercussió», diu Chamorro. «El que volem és tenir un control exhaustiu d'aquestes activitats; volem que a Platja d'Aro se sàpiga que aquestes activitats estaran regulades i no es podran reproduir situacions com la de l'estiu passat», hi afegeix el regidor.

La modificació de l'Ordenança de Civisme que s'aprovarà al ple inclou un altre canvi. A les multes per beure alcohol al carrer, a la platja o en altres llocs públics, ara s'hi afegeixen les sancions per consumir o portar al damunt drogues, estupefaents i psicotròpics.



Sanció al consum de droga

En aquest cas, d'entrada, per al consum d'alcohol la multa mínima serà de 150 euros i per al de drogues, de 300. Segons explica el regidor de Seguretat Ciutadana, l'import de les sancions anirà en augment en funció de si aquelles persones a qui enxampi la policia són reincidents. Aquest apartat de l'ordenança també regula, entre d'altres, que els locals d'oci no puguin fer promocions del tipus 2x1 o barra lliure, servir alcohol a menors d'edat o que les botigues d'alimentació en venguin entre les onze de la nit i les vuit del matí.

Chamorro concreta que l'objectiu de la modificació és tallar de soca-rel una problemàtica amb la qual la Policia Local «es troba molt sovint». «Evidentment, el control ha de ser exhaustiu i més durant els mesos d'estiu, quan passem de tenir gairebé 11.000 habitants a ser-ne entre 130.000 i 140.000», assegura el regidor. I conclou: «Volem ser un municipi amfitrió del turisme, però un municipi controlat i ordenat».