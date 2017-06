Cau la banda que va fer explotar un caixer d'una entitat bancària de Pals

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una banda dedicada a fer explotar caixers automàtics.



Els impliquen amb el robatori que va tenir lloc el 14 de maig de Pals. D'aquest, se'n van aconseguir emportar 27.000 euros.



Segons els Mossos, el grup criminal format per quatre persones ha aconseguit sostreure més de 100.000 euros amb aquesta pràtica.



El seu modus operandi consistia en: fer explotar les caixes després de barrejar diferents gasos inflamables i les explosions eren tan violentes que en un dels robatoris, el de Pals, van desplaçar la porta d´una caixa de trànsit a 30 metres d´on s´havia produït la detonació.





A Pals, els explosius van desplaçar la caixa del caixer - Mossos d'Esquadra

Detenim 4 persones per robar a caixers automàtics esclatant-los amb gasos inflamables https://t.co/gNPNF1YucH pic.twitter.com/QxdlFuhtDS — Mossos (@mossos) 22 de juny de 2017

Moltes destrosses a Pals

Ferit manipulant els explosius

Es dóna el cas que, ja l'havien detingut els anys 2013 i 2015 per accions delictives de la mateixa naturalesaAls quatre detinguts se´ls considera els autors materials de, un a l´Hospitalet de Llobregat i l´altre a Pals.Sóni els Mossos, també els imputen els delictes de tinença d´explosius i danys agreujats pels desperfectes provocats en les explosions, a més dels robatoris de diversos vehicles que posteriorment feien servir en les seves accions.Els quatre homes van passar a disposició del Jutjat d´Instrucció número 1 de l´Hospitalet el 16 de juny. El jutge va decretar l´ingrés aEls fets es remunten a la matinada del 10 de març quan els quatre homes van fer explotar una caixa de trànsit d´unaDiversos veïns es van despertar sobresaltats a causa de la potent explosió que va desplaçar la porta blindada de la caixa, d´uns 100 quilos de pes, a més de 30 metres. Els lladres van aconseguir endur-se més de 70.000 euros en metàl·lic del banc.En segon robatori el van cometre. Aquest cop van fer explotar un caixer automàtic i esAquí, l'explosió va ser tan forta que el caixer va acaba fora de la Caixa i a més, l'ona expansiva dels explosiusAquesta seu bancària es troba a tocar la GIV-6502, una carretera de laLa investigació va permetre identificar els integrants dels grups a més d´acreditar que feien tasques deestudiaven els moviments de diners i les mesures de seguretat i d´aquesta manera preparaven la millor estratègia per aconseguir un botí substanciós.Els policies també van constatar queja havia estat detingut en dues ocasions per fets de la mateixa naturalesa: en una ocasióen un dels quals va resultat ferit de gravetat mentre manipulava el material explosiu.El dia 13 de juny es va establir un dispositiu per detenir els autors i realitzar les entrades i escorcolls als seus domicilis ubicats a laEls agents van recuperar aparells electrònics destinats a la sostracció de vehicles, elements utilitzats per a la fabricació casolana d´artefactes explosius, gasos altament inflamables com els utilitzats per cometre les detonacions i material electrònic relacionat amb la seva activitat delictiva.