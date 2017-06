La Fecasarm prepara 12 demandes civils pels danys de la «flashmob»

Els serveis jurídics de la Fecasarm estan preparant les demandes civils de deu establiments d'hosteleria de Platja d'Aro contra l'organitzadora de la flashmob i la seva asseguradora pels danys i perjudicis que van patir la nit del 2 d'agost del 2016.

Després que el jutjat arxivés el cas per la via penal, la patronal recorrerà a la via civil per reclamar una compensació, tal com ja havia anunciat. Xifren en uns 150.000 euros els danys que van patir tots els locals de la localitat. De moment, defensen deu establiments, però preveuen que la xifra augmenti fins als seixanta o setanta negocis abans del setembre.

Aquest mes està previst que es comencin a presentar les demandes acompanyades de la proves dels danys. A més dels 10 establiments, la patronal també treballa en presentar la reclamació civil de dues persones que van patir danys arran de l'estampida que va provocar la flashmob.

D'altra banda, la patronal –juntament amb l'Associació d'Hostaleria, Restauració i Oci de Castell-Platja d'Aro i s'Agaró– valora positivament la modificació de l'Ordenança de Civisme que ahir va aprovar al ple del municipi. El canvi normatiu vol evitar que es repeteixin episodis de pànic i destrosses com la que es va viure l'any passat. La modificació preveu multes de fins a 750 euros per als que facin flashmob –o fenòmens similars que es desenvolupen a les xarxes socials– sense haver demanat prèviament permís al consistori.



150.000 euros de pèrdues

La patronal de l'oci i la restauració va xifrar en uns 150.000 euros els danys i perjudicis ocasionats aquell dia d'agost, tenint en compte les destrosses i els comptes que centenars de clients van deixar pendents de pagar als bars i restaurants preses per l'episodi de pànic col·lectiu que es va viure. També va emprendre accions legals contra les cinc monitores que van participar en la flashmob i on hi van participar uns 300 menors. El jutge va arxivar la causa penal en considerar que no hi havia hagut violència. Una valoració que la patronal no comparteix però que acata.

Ara bé, la Fecasarm no dona el tema per tancat i prepara les demandes civils per reclamar a l'organitzadora de l'esdeveniment i a la seva companyia asseguradora els danys i prejudicis que van patir els negocis. De moment, la patronal tramita les reclamacions de deu establiments, si bé calcula que abans de setembre la xifra augmenti fins als 60 o 70 establiments.

La patronal recorda que també hi ha particulars que van patir danys. «A la suma dels 150.000 euros patits pels establiments caldrà afegir els danys personals patits per particulars que aquella tarda passejaven tranquil·lament per Platja d'Aro i que varen ser literalment atropellats per la gent que corria presa pel pànic», afirma la patronal.



Fractures i atenció psicològica

La Fecasarm cita el cas d'una dona de Pamplona que actualment encara està de baixa després de patir una fractura de braç, dit i mandíbula. I el d'un menor que ha quedat traumatitzat arran dels fets i que no ha pogut tornar a Platja d'Aro per «por de patir una altra vegada l'experiència viscuda». Asseguren que porta més de 15 sessions amb el psicòleg però que encara no està recuperat del tot. La seva família també preveu reclamar una indemnització per la via civil.