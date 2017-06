Moció de censura Juli Fernández s'explica

El portaveu socialista i exalcalde de Palafrugell, Juli Fernández, va celebrar ahir un acte a la sala petita del Teatre Municipal davant d'una setantena de persones per explicar la seva versió del procés de la moció de censura que van presentar ERC i els regidors del PDeCAT que el va fer fora de l'Alcaldia el 19 de maig. També va exposar què pensa fer de cares al futur. En principi, la seva intenció és presentar-se de nou com a alcaldable del PSC a les eleccions municipals del 2019, com ha manifestat en diverses ocasions les darreres setmanes.