Polèmica a Palafrugell per l'esborrany de la informació que pot tenir l'oposició

Una circular interna de l'Ajuntament de Palafrugell que ha arribat al grup municipal del PSC, a l'oposició, sobre l'accés a la informació pública ha despertat les seves crítiques perquè entén que el nou govern (ERC i PDeCAT) vol dificultar la seva feina fiscalitzadora restringint-li l'accés a la documentació.

L'alcalde, Josep Piferrer (ERC), ha respost que el «document és fals», si no manipulat, i ha retret al cap socialista, Juli Fernández, que no hagués vist que «no és un document oficial i que és fàcilment manipulable».

El punt d'aquesta circular interna que no ha agradat al PSC és el que estableix que quan un regidor de l'oposició demana informació o entrevistes amb un cap d'àrea, «aquests ho comunicaran a l'alcalde o bé al regidor o regidora delegada de la matèria, els quals assistiran a la mateixa, si ho consideren oportú, als efectes de conèixer el contingut de la informació sol·licitada i obtinguda».

Juli Fernández considera que, amb aquest punt, l'equip de govern demostra una voluntat de control sobre la informació que es passa a l'oposició, alhora que mostra «desconfiança en els tècnics i entre ells mateixos (els membres del govern)». El socialista ha exposat que aquest document exposa molts elements que ja estan regulats per la normativa i pel Reglament Orgànic Municipal, però que el citat punt no en forma part.

Per a Fernández, els membres de l'equip de govern «saben que la moció de censura que van presentar no s'ajusta a les necessitats que demandava la ciutadania de Palafrugell i això, necessàriament, fa que el nou govern actuï a la defensiva».

El document que té a les mans Fernández, però, ha estat desautoritzat pel batlle, que ha insistit que «no és un document oficial perquè no està firmat per mi». De fet, ha afirmat que ni l'ha vist.

Piferrer ha exposat que tècnics de l'Ajuntament van sol·licitar un protocol d'actuació respecte la informació que poden compartir amb els grups de l'oposició, de manera que, internament, el secretari en va fer un esborrany el qual, ha afegit el batlle, pot tenir esmenes, si és que no està manipulat el que ha arribat als socialistes.

Piferrer ha afegit que «només podem donar explicacions del que aprovem», cosa que no es dona en aquest document i ha afirmat que rebutja totalment el punt criticat pel PSC: «Hi estic totalment en contra ni he donat cap ordre en aquest sentit. No l'hauria firmat mai –el document».