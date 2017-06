La Policia Local de Sant Feliu intervé 50 quilos de haixix a un conductor francès

Un control de trànsit rutinari de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols va permetre detenir ahir al matí un ciutadà francès que conduïa un Nissan Qashqai, per portar vora 50 quilos d'haixix en el vehicle, van informar fonts de l'Ajuntament ganxó. El conductor, van exposar les fonts municipals, va ser sorprès per la Policia Local a l'entrada de Sant Feliu, mentre una patrulla policial hi realitzava un control aleatori.

El control es realitzava a la primera rotonda d'entrada de Sant Feliu de Guíxols, a la carretera que connecta amb Santa Cristina d'Aro quan, sobre dos quarts de dotze del matí, els agents van ordenar al conductor detingut que s'aturés. El nerviosisme que va mostrar el conductor en ser aturat va fer despertar la sospita als agents, que van demanar al conductor escorcollar el vehicle, on van localitzar la droga.

Les fonts de l'Ajuntament ganxó van afegir que el conductor no va presentar resistència i va passar detingut directament a les dependències de la Policia Local de Sant Feliu, per ser traslladat posteriorment al Jutjat de Sant Feliu de Guíxols.

El regidor delegat de la Policia Local, Jordi Vilà (ERC), va destacar la professionalitat de tot el cos i la bona feina que fan, reconeguda per altres cossos policials amb els qui han fet operatius conjunts.