Els mossos comissen 120 quilos d'haixix i 13.320 euros a l'Estartit

Els Mossos d'Esquadra de la unitat d'investigació de la comissaria de la Bisbal d'Empordà van detenir ahir a l'Estartit dos homes de 35 i 39 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de la mateixa població, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, després de trobar-los fins a 120 quilos d'haixix.

Al pis, a més de localitzar-hi aquests 120 quilos d'haixix (amagats sota els llits d'una habitació), hi van comissar 25 grams de cocaïna, una premsa casolana de cocaïna, una bàscula de precisió i paperines per embolcallar la droga. A més, amagats dins d'uns tubs, hi havia 13.320 euros en bitllets.

L'entrada i registre dels Mossos d'Esquadra en el pis del carrer Devesa, a prop del CentreMar de l'Estartit, va fer-se arran d'una investigació policial davant les sospites que en aquest domicili s'hi estava traficant amb drogues, van informar fonts de la policia catalana.

En el moment de l'actuació policial, a l'interior del pis hi havia dos homes, llogaters de l'habitatge, que van ser arrestats, van afegir les fonts policials.

Els detinguts, un dels quals compta amb nombrosos antecedents, havien de passar properament a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal.

Aquest dimecres, la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols va comissar 50 quilos d'haixix a un ciutadà francès.