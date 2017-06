Tensió dels firaires amb l´EMD pel canvi d´ubicació de les atraccions a l´Estartit

La reubicació de les atraccions de fires a l'Estartit amb motiu de la Festa Major de Santa Anna va generar una tensió excessiva ahir al matí en una trobada entre firaires i representants de l'Entitat Municipal Descentralitzada que s'havia de fer en el nou emplaçament –a l'entrada de l'Estartit, on hi ha un aparcament per a autobusos– però que no va ni començar.

Insults, empentes i prop d'una trentena de firaires tallant la carretera de l'Estartit amb contenidors durant deu minuts en van ser el fruit.

El motiu de la polèmica és que l'EMD vol ubicar les atraccions en aquest espai per no perdre aparcament a la platja –on s'han muntat les atraccions des de fa almenys 20 anys– i evitar les molèsties que causen als veïns del passeig; i els firaires rebutgen el nou emplaçament perquè calculen que hi caben 15 o 20 atraccions, quan a la platja eren entre 60 i 70, i no estan disposats «a deixar gent fora», alhora que creuen que la gent no s'hi desplaçarà.

El president de l'EMD, Genís Dalmau, va mostrar-se ferm ahir que les atraccions només aniran a aquest aparcament d'autobusos perquè «és l'únic terreny municipal lliure per acollir les fires, amb les limitacions d'espai i de dies que hem regulat».

A més, Dalmau va exposar que l'Estartit està en un procés de reposicionament turístic on hi ha d'haver espai per a totes les activitats, però que no hi pot haver un «descontrol» com entén que hi havia amb les atraccions, les quals també creu que han d'evolucionar perquè «ofereixen el mateix que fa 20 anys».

Dalmau va explicar que la reunió d'ahir a les deu del matí a l'aparcament d'autobusos era per veure in situ, amb els representants dels firaries, com es feia la distribució de l'espai per a les atraccions i la logística que s'hi havia d'adequar, com ara els serveis.

«No anàvem a discutir la nova ubicació», va precisar, ja que «és la nostra proposta i fa mesos que ja la coneixen [els firaires]». Joan Bagó, president de l'Associació de Firaires de les comarques gironines, va explicar que alguns dels companys hi van voler assistir per «sentir de boca» dels represantants de l'Estartit que les atraccions no anirien a la platja, sinó a l'aparcament de l'entrada de l'Estartit.



Enfrontament

La situació es va tensar ràpidament entre els firaries i els representants locals, Dalmau i el vocal que ha tingut els contactes amb els firaires, Artur Mas. Segons el president de l'EMD, els firaires van desplaçar-se fins a l'Estartit per insultar-los, amenaçar-los, a més de rebre alguna empenta, motiu pel qual van decidir marxar «i, quan es calmin i vulguin parlar», podrien reunir-se de nou, va exposar Dalmau, si bé també va manifestar que aquesta agressivitat i tensió els fa «replantejar si han de venir –els firaires– a l'Estartit».

Bagó, però, va donar una altra versió ja que va explicar que Dalmau i Mas s'havien encarat amb ells, motiu que va desencadenar l'enfrontament.

Així, la reunió no es va celebrar, de manera que els firaires van optar per tallar la carretera durant uns deu minuts –segons Bagó– fins que va aparèixer la Policia Local i els va fer retirar els contenidors i restablir la circulació. Aleshores, van adreçar-se a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí on van reunir-se amb l'alcalde, Josep Maria Rufí, i el primer tinent d'alcalde, Jordi Colomí. El president dels firaires va comentar que l'Ajuntament defensa la decisió de l'EMD de traslladar les atraccions.

Malgrat el conat de batussa, Bagó esperava ahir una trucada per tenir una nova reunió amb els representants de l'Estartit.