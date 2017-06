Confiscats a Palamós 6 quilos de gamba vermella i 1,3 kg de besuc que no havien passat cap control sanitari

Els Mossos van decomissar dimecres a Palamós uns 6 quilos de gamba vermella i 1,3 quilos de besuc que carregava un particular que pretenia endur-se la mercaderia sense passar prèviament per la Confraria de Pescadors.

Segons han informat a l'ACN fonts policials, es va detectar com una persona sortia amb uns paquets i els ficava dins un cotxe. Se'l va requerir obrir els paquets i és quan es va trobar el peix i les gambes, que no havien passat per els tràmits i el control sanitari obligatoris que duu a terme la Confraria de Pescadors.

S'han obert diligències informatives i s'ha adreçat el cas al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, que determinarà la gravetat de la infracció i si s'amonestarà a la persona que l'ha comès.

Una de les funcions de les confraries de pescadors és la de vetllar pel compliment de l'obligació de desembarcament als ports i de venda a la llotja de la totalitat de les captures, i també de la normativa vigent en matèria de pesca i de comercialització fins a la primera venda.