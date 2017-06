El gestor de la piscina de Santa Cristina es queixa de l´Ajuntament

El concessionari de la piscina municipal de Santa Cristina d'Aro, Quim Porta, s'ha queixat de la manca de planificació de l'Ajuntament per fer el manteniment de la instal·lació, cosa que ha retardat una setmana la seva obertura. Porta ha explicat que el febrer ja va informar l'Ajuntament a través d'una instància que volia obrir el 17 juny, però malgrat aquesta antelació, la piscina no estava en condicions sanitàries per banyar-s'hi aquell dia, sinó que s'hi estava fent el procés, de manera que la seva voluntat és obrir avui. També ha lamentat que no ha rebut cap resposta a aquesta assumpte ni a la reunió que volia mantenir per parlar dels preus i de la normativa. El gestor de la piscina ha afegit que en aquesta setmana ha perdut diners perquè, per exemple, ja tenia contractats els socorristes.

El regidor d'instal·lacions esportives, Xavier Figueras, ha reconegut que «no hem arribat a temps perquè la piscina estigués a punt» i va apuntar també problemes tècnics. En tot cas, va precisar que la setmana passada el concessionari no hauria pogut obrir perquè no havia presentat els contractes dels socorristes ni dels treballadors del bar, entre d'altra documentació, que va enviar ahir després de requerir-l'hi l'Ajuntament.