Ensenyament diu que Vall-llobrega tindrà nova escola en tres anys i mig

Ensenyament s'ha compromès a construir una nova escola a Vall-llobrega. La notícia arriba després de constants demandes i mobilitzacions de la comunitat educativa del municipi, així com dels diferents grups polítics del consistori. Tot i això, s'estima que hauran de passar almenys uns tres anys i mig abans que els alumnes puguin gaudir del nou centre. Per això, l'AMPA ha demanat al departament que es facin «millores estructurals urgents» a l'escola actual, entre les quals hi ha la insonorització del menjador, condicionar la sala de mestres, o arreglar les goteres i les filtracions que hi ha en algunes aules.

En una reunió amb representants de l'AMPA, de la direcció del centre i de l'ajuntament, el director dels serveis territorials a Girona, Josep Polanco, va informar del compromís de la Generalitat, segons ha informat l'associació. La trobada va servir també perquè els representants de l'Ajuntament i la comunitat educativa reclamessin millores a l'actual centre. I és que la futura escola no serà una realitat fins almenys tres anys i mig. En concret, s'estima que poden passar set mesos fins a la licitació del projecte, sis més per l'adjudicació, un any per la redacció i entre un i dos per la construcció, segons les dades facilitades per l'AMPA, que s'ha mostrat «satisfeta» perquè finalment s'hagi pogut desencallar una problema que fa temps que estava sobre la taula, però també per la política del departament de permetre intervenir tots els actors en la redacció del projecte de la futura escola.