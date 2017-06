Els firaires volen pressionar l´EMD de l´Estartit amb una manifestació

Els firaires volen pressionar els dirigents de l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit per forçar-los a revisar la seva decisió de traslladar l'emplaçament de les atraccions a un espai molt més reduït que el que han ocupat els darrers anys: de l'aparcament de la platja a un aparcament d'autobusos que hi ha a l'entrada del poble, on caben menys atraccions. Per aconseguir-ho, l'Associació de Firaires de les comarques gironines ha convocat una marxa lenta de vehicles a l'entrada de l'Estartit per demà a les onze del matí –és la informació que s'ha donat als Mossos–, on s'espera la presència de firaires d'altres demarcacions.

La tensió es va disparar aquest dijous en una trobada amb dos representants de l'EMD, que van decidir marxar per la tensió que hi havia. Segons el president de l'EMD, Genís Dalmau, la reunió era per distribuir els espais i decidir la logística que feia falta a la nova ubicació, però s'hi van presentar una trentena de firaires que els van increpar, amenaçar i empentar. El president dels firaires, Joan Bagó, va atribuir l'exaltació dels seus companys a l'actitud negativa dels dos representants de l'EMD.