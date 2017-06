Marxa lenta dels firaires per protestar canvi d'ubicació de les atraccions a l'Estartit

Una vintena de camions de firaires han protagonitzat aquest dilluns una marxa lenta des de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) fins a l'Estartit per protestar pel canvi d'ubicació de les atraccions de la festa major de Santa Anna, que se celebrarà el proper 26 de juliol.

El vocal de l'Associació de Firaires de les Comarques Gironines, Francesc Cruz, assegura que l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit (EMD) els va comunicar fa mesos que les parades ja no es podrien instal·lar a l'aparcament de la platja "com fèiem des de fa més de vint anys" i que s'haurien de col·locar en una zona d'estacionament d'autobusos de l'entrada.

Cruz diu que l'ens no els dona cap explicació convincent que legitimi el canvi i diu que en aquest nou espai només hi caben vint dels seixanta firaires que s'hi instal·len. El representant de l'associació alerta que no descarten fer més protestes si l'EMD no reconsidera la seva posició.