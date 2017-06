L´Ajuntament de Palafrugell renuncia a les invitacions del Cap Roig

L'Ajuntament de Palafrugell, a proposta del govern i d'acord amb els grups municipals, ha decidit renunciar a les invitacions que rebia cada any per assistir als concerts del Festival de Cap Roig. Les invitacions suposaven una contrapartida als serveis de suport logístic, com ara el del personal d'acomodació de públic, que ofereix l'Ajuntament a l'organització durant tota la celebració del festival, segons el conveni de col·laboració que se signa anualment entre ambdues parts per al desenvolupament del festival.

Segons l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, «ara estudiarem, juntament amb l'empresa promotora del Festival, com compensar socialment al municipi aquesta contrapartida».

L'any passat es va presentar un estudi que indicava que el Festival de Cap Roig generava un impacte econòmic superior als 14 milions d'euros, així com aproximadament uns 200 llocs de treball a temps complet, va detallar l'Ajuntament. Segons aquests estudis, realitzats a través d'una empresa especialitzada, els sectors econòmics més beneficiats per la realització del Festival eren la restauració (1,62 milions), les activitats culturals i recreatives (1,58), el comerç minorista (1,09), l'allotjament (1,05) i les activitats immobiliàries (0,73).

Extensiu a tots els actes

El portaveu del PSC, Juli Fernández, va precisar ahir que el govern no li va consultar res, sinó que li va comunicar que havien pres aquesta decisió que, en tot cas, ja li sembla bé. El socialista va afegir que perquè no quedi com un acte de cara a la galeria, aquesta renuncia d'entrades s'hauria de fer extensiva a tot el actes que organitzi l'Ajuntament i que impliqui que hi hagi un preu públic, començant aquest dissabte per la Cantada d'Havaneres, és a dir, «que tots els regidors i acompanyants paguin».

Cada any el Festival de Cap Roig compta també amb una nit solidària. El projecte promogut enguany serà a benefici de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI). Una part de la recaptació del concert solidari d' Umberto Tozzi, que tindrà lloc el 12 d'agost es destinarà a projectes que millorin els resultats i tècniques de la cirurgia oncològica.